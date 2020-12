Alan Shearer arrasa Arsenal: «Horrível... sem criatividade»

O Arsenal continua sem vencer e Alan Shearer diz mesmo que possivelmente no final da temporada o clube londrino poderá estar numa posição complicada de descida de divisão.





"Horrível. Sem criatividade... Os jogadores não estão a fazer o suficiente", afirmou o antigo futebolista, comentando a derrota frente ao Everton - sétimo jogo sem ganhar."Mikel Arteta deve estar preocupado por liderar um grupo de jogadores a tentar salvar o seu emprego. Contra o Everton, o Pepe não estava preparado para entrar na grande área. Estava a correr e às vezes a passo. Ele tem que fazer mais. Há alguns jogadores na equipa que não estão a dar tudo pelo treinador. O Arsenal nunca vai marcar golos a jogar assim", referiu.O Arsenal é 15.º classificado, com apenas 14 pontos somados em 14 jogos. Questionado sobre se a equipa vai conseguir dar a volta e no final da temporada manter-se na Premier League, Alan Shearer respondeu: "Não teria tanta certeza. Não com esta equipa titular e a atitude de alguns dos jogadores."