Antigo craque do Arsenal sofre acidente de viação: «Há muita água na estrada»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ian Wright (@wrightyofficial)

O agora comentador televisivo, que viajava numa autoestrada para Manchester, agradeceu aos serviços de emergência, depois de ter saído do carro sem sofrer ferimentos."Não foi uma viagem direta em dia de jogo. Felizmente ninguém ficou ferido. Tenham cuidado, há muita água na estrada. Obrigado ao meu fantástico motorista, Jay, e aos brilhantes serviços de emergência", escreveu Ian Wright no Instagram, onde partilhou, também, uma foto do carro acidentado.