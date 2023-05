Arsenal com baixas de peso para o resto da temporada

William Saliba e Oleksandr Zinchenko não irão jogar mais esta temporada. Apesar do otimismo de Mikel Arteta em relação às lesões, o ‘The Athletic’, avançou, esta sexta-feira, que os dois defesas do Arsenal não vão retornar aos relvados nesta época.Depois de o francês de 22 anos ter saído lesionado na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Sporting , o ucraniano, que é quatro anos mais velho, saiu também queixoso, no jogo com o Newcastle , realizado domingo.A luta pelo título de campeão inglês está ao rubro. Após o clube de Manchester vencer quatro das cinco últimas edições da Premier League, o conjunto comandado por Arteta tenta este ano quebrar essa hegemonia.