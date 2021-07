Arsenal contrata internacional inglês Ben White ao Brigthon

O Arsenal anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista Ben White, proveniente do Brighton, sem revelar os valores envolvidos no negócio, mas a imprensa inglesa aponta para uma verba a rondar os 50 milhões de euros.

"Ben White junta-se a nós vindo de Brighton & Hove Albion, com um contrato de longo prazo", escreveu o clube londrino no seu site, dando conta que o central de 23 anos foi formado no Brighton e emprestado sucessivamente ao Newport County, ao Peterborough United e ao Leeds United, onde foi campeão da segunda divisão (Championship), antes de se afirmar no Brighton.

Ben White, que é internacional inglês e foi convocado pelo selecionador Gareth Southgate para o Euro'2020, onde acabou por não somar qualquer minuto, realizou 39 partidas na época passada e é a terceira contratação dos gunners, depois do português Nuno Tavares, proveniente do Benfica, e Lokonga.

Na temporada 2019/20 foi emprestado ao Leeds United, onde foi titular e deu contributo importante para a subida do clube à Premier League, após uma ausência de 16 anos.