Arsenal já previa época de pesadelo? Contratos têm cláusula de despromoção

Não é propriamente uma prática nova, mas não deixa de ser inusual vê-la suceder num clube que normalmente luta pelas posições cimeiras da tabela e não por escapar à zona de despromoção. Ainda assim, a verdade é que o Arsenal incluiu nos contratos dos seus jogadores cláusulas que determinam um corte de 25% nos salários dos jogadores caso a equipa seja despromovida da Premier League, algo que no início da temporada seria impensável... mas que de momento está a pairar na mente dos adeptos do histórico clube londrino.





O 'Daily Mail', o jornal que adiantou a notícia, não explica quando esta cláusula foi aplicada nos contratos dos jogadores, mas revela que esse corte salarial, a ser aplicado em todos os contratos, representaria uma poupança de 41 milhões de euros. Isto num clube que tem uma folha salarial anual de 164 milhões de euros. Por exemplo, caso a referida cláusula esteja efetivamente no seu contrato, Pierre-Emerick Aubameyang veria o seu salário descer dos atuais 384 mil euros semanais para 288 mil.Refira-se que o Arsenal, adversário do Benfica nos 16-avos-de final da Liga Europa, está atualmente em 15.º, com 14 pontos, 4 acima da zona de despromoção.