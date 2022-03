Arsenal quer renovar contrato de Bukayo Saka e planeia... quadruplicar-lhe o salário

Bukayo Saka tem sido um dos nomes em destaque na temporada do Arsenal, e o 'The Sun' avança esta terça-feira que os gunners planeiam renovar o contrato do inglês, propondo um salário que supera o atual... em mais de quatro vezes.Segundo a mesma fonte, o jovem de 20 anos aufere cerca de 36 mil euros semanais e é um dos menos bem pagos do plantel, mas o clube planeia oferecer-lhe um contrato no valor de 150 mil por semana, algo que já terá sido aprovado pelo treinador, Mikel Arteta.A saída de Aubameyang no último dia do mercado de inverno poderá ajudar a esta causa: o avançado gabonês tinha um dos ordenados mais elevados da formação inglesa e acabou por rumar ao Barcelona.Saka, recorde-se, foi formado nos gunners e chegou à equipa principal em 2019.