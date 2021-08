Arsenal rejeita saída de Maitland-Niles e lateral reage: «Só queria ir para onde me querem»

A época ao Arsenal não está a começar da melhor maneira. Os gunners somam três derrotas nas três primeiras partidas na Premier League, e agora há vários sinais de jogadores insatisfeitos. Desta vez foi Maitland-Niles, lateral inglês, que viu uma proposta do Everton ser rejeitada e fez um pedido nas redes sociais. "Tudo o que queria era ir para onde me querem...", escreveu.





"Tudo o que eu queria era ir para onde me querem e para um sítio onde vou poder jogar...", escreveu, numa história no Instagram acompanhada de vários 'emojis' a chorar.Recorde-se que Maitland-Niles tem contrato com o Arsenal até 2023.