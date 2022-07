Arsenal vence à boleia de Gabriel Jesus

O Arsenal continua de pontaria afinada na pré-época. Nos Estados Unidos, os gunners levaram a melhor sobre o Everton, por 2-0, e somam três vitórias em outros tantos jogos realizados e já com 12 golos marcados.

Se do lado do Everton André Gomes não fez parte das escolhas de Lampard, nos londrinos os portugueses Cédric Soares, que até fez uma assistência, e Nuno Tavares alinharam na primeira parte. Contudo, a figura maior foi Gabriel Jesus. Depois de bisar na estreia frente ao Nuremberga, o brasileiro marcou aos 33’ e assistiu para o golo de Bukayo Saka, aos 36’. No final , o técnico Mikel Arteta não se cansou de elogiar o ex-Manchester City, contratado neste defeso por 52 milhões de euros: "Ele é capaz de criar o caos. Está sempre no sítio certo para recuperar bolas, sempre de olhos na baliza. Já tem uma ligação muito boa com os colegas, vejo nele características de um líder. É uma ameaça real e exatamente o que precisamos. "

Quem continua de fora é Fábio Vieira. O jovem português ainda não se estreou pelos londrinos, algo que tem preocupado os adeptos, mas não Arteta: "Tem um pequeno problema num osso de um dos pés, mas esperamos que volte aos treinos esta semana." O ex-FC Porto também já tinha abordado a questão ao ‘The Athletic’ e garantiu que a lesão contraída em junho , ao serviço da seleção sub-21, não é motivo para alarme: "É um pequeno problema, mas sinto-me bem. Não estou a 100%, mas melhoro a cada dia. Nos próximos dias vou juntar-me à equipa e treinar na máxima força."

Chelsea arranca com triunfo

No arranque da digressão norte-americana, e ainda sem os reforços Sterling e Koulibaly, o Chelsea bateu (2-1) os mexicanos do América. Timo Werner (55’) e Mason Mount (83’) marcaram para os blues, sendo que, pelo meio, Reece James (60’) ainda fez um autogolo.