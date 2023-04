Arsenal volta a perder pontos e Gabriel Jesus justifica: «Somos a equipa mais jovem na Premier League»

O Arsenal não se encontra na melhor fase da temporada. O terceiro empate consecutivo, desta vez frente ao Southampton (3-3) , deixa a liderança da Premier League em risco com o Manchester City apenas a depender de si mesmos para alcançar o tricampeonato. Gabriel Jesus, em entrevista à Sky Sports, falou sobre o momento dos gunners com destaque para a idade e inexperiência do plantel."Estão a acontecer imensas coisas agora. A Premier League é difícil. Temos de ficar unidos até o fim. Ainda não acabou, ainda temos cinco pontos de vantagem. O Manchester City tem dois jogos a menos, mas se queremos ser campeões temos que ir lá para ganhar o jogo - isso é tudo. Somos a equipa mais jovem na Premier League, não é uma desculpa. Às vezes fazemos as coisas bem e às vezes erramos, todos cometem erros. Tudo pode acontecer. Ainda estamos a lutar e vamos lutar até o fim", afirmou o avançado brasileiro.Os gunners são, junto do Southampton, a equipa com a menor média de idades com 24,4 anos, mas contam, ainda assim, com vencedores do principal título inglês: o próprio Gabriel Jesus e o lateral Zinchenko.