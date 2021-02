Arteta: «Dominámos o jogo e tivemos grandes oportunidades mas não fomos implacáveis»

Mikel Arteta considera que o Arsenal foi ineficaz no empate (1-1) com o Benfica, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.





"Dominámos o jogo e tivemos grandes oportunidades para marcar. Temos de ser mais implacáveis. Foi desapontante também a forma como sofremos o golo. Concedemos o canto, não fomos capazes de reagir, e fizemos o penálti. É um lance difícil de analisar. Mas depois reagimos bem e marcámos um bom golo", afirmou, à BT Sport.Arteta considera que o Arsenal merecia mais. "Tentámos manter o nível, mas ambas as equipas caíram nos últimos 20 minutos. Mas, no geral, devíamos ter saído daqui com um resultado melhor", concluiu.