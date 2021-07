Arteta elogia Nuno Tavares: «Vai dar força extra ao plantel e opções na defesa»

Nuno Tavares é oficialmente jogador do Arsenal. O emblema londrino anunciou este sábado o antigo lateral-esquerdo do Benfica como reforço para o plantel liderado por Mikel Arteta, que deixa grandes elogios ao jovem português e mostra-se confiante no sucesso de Nuno Tavares no futebol inglês.





"Damos as boas-vindas ao Nuno. É um jovem muito promissor, que tem-se desenvolvido muito bem no Benfica nas últimas temporadas e também tem mostrado a sua qualidade ao fazer parte dos Sub-21 de Portugal. A chegada de Nuno vai dar uma força extra ao plantel e opções na defesa, nomeadamente com esta energia do lado esquerdo. Estamos ansiosos para que o Nuno comece a trabalhar em breve, a sua integração na família do Arsenal e por jogar perante os nossos fantásticos adeptos", afirmou o técnico espanhol, ao site oficial do Arsenal, onde Nuno Tavares terá como companheiro de equipa o português Cédric Soares.Também Edu, diretor-desportivo dos gunners, manifestou satisfação pela contratação de Nuno Tavares. "É um jovem e talentoso jogador procurado por vários clubes da Europa. Vai dar-nos um forte apoio no lado esquerdo da defesa. Esperamos que ele cresça e se desenvolva connosco e se torne um jogador importante da equipa principal", referiu o antigo médio espanhol.