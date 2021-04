Arteta está farto do VAR: «Já chega!»

Diante do Everton, o Arsenal perdeu em casa por 1-0 e deixou ainda mais complicado um eventual ataque às posições europeias, num jogo que ficou marcado por um autogolo insólito de Bernd Leno, mas também por algumas decisões da equipa de arbitragem que não mereceram a aprovação dos londrinos. Em especial um penálti que foi inicialmente assinalado a favor dos gunners e que posteriormente acabou revertido por fora de jogo. Após o encontro, Mikel Arteta não escondeu o que sentia, assumindo-se farto das decisões saídas do VAR.





"Tem sido um acumular... E já chega! Estou farto... Tivemos demasiadas decisões que ninguém explica... Afeta imensas pessoas, o nosso trabalho e, mais importante, o nosso clube. Do ponto de vista futebolístico, fomos a melhor equipa, controlámoos o jogo e tivemos oportunidades. Tivemos um penálti claro que acabou por ser 'anulado' e depois sofremos um autogolo. O penálti é claro. Estas decisões que são tomadas depois das jogadas, não sei como e por quem... não conseguimos ver as caras dessas pessoas para as explicarem. É a segunda vez em duas semanas. Consigo ver as imagens umas 20 vezes e não percebo", atirou o espanhol.Ainda assim, Arteta deixa claro que o desaire foi por culpa própria. "Os erros fazem parte do futebol, sofremos um autogolo que acabou por definir o jogo. Não conseguimos criar o suficiente diante de uma equipa bem organizada e faltou-se clarividência no último terço. Temos de superar o desapontamento e focar a nossa energia na meia-final [da Liga Europa], que é mais do que importante para nós. Não quero encontrar desculpas, entendo os protestos", assumiu.