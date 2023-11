Arteta não esfria os ânimos

O Arsenal recebe o Sevilha num contexto muito distinto ao de há duas semanas quando foi à Andaluzia vencer por 2-1. A eliminação na Taça da Liga e o desaire na Premier frente ao Newcastle, com muita polémica à mistura por conta do VAR, adensaram o ambiente no Emirates. "Tenho de defender a minha equipa! O meu dever quando falo para as câmaras é ser claro e honesto. É o que vou continuar a fazer", lançou Arteta numa conferência de antevisão em que pouco se falou do duelo de hoje. Gabriel Jesus é ausência confirmada nos gunners e Odegaard segue em dúvida. No Sevilha, o ex-leão Acuña e o guardião Nyland são baixas por lesão e nem sequer viajaram.