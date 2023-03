Arteta não poupa elogios a Amorim: «Gosto muito do que fez nas últimas épocas. Foi excelente»

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, abordou o empate fora de portas (2-2) como algo positivo, mas lamentou os erros frente ao Sporting, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga Europa. A Rúben Amorim, o técnico dos ingleses não poupou elogios.O jogo teve diferentes fases, demos muitas bolas simples e demos esperança e capacidade de aproveitar as transições. Perdemos alguma capacidade sem certos jogadores, mas temos de defender muito melhor. E temos de ser melhores na 2ª mão. Passamos por estas fases, estamos vivos e esperamos ganhar agora.O adversário tem mérito e colocou bolas precisas, mas é verdade que temos de melhorar e evoluir.Muito contente com ele. Acho que merece mais minutos. Recuperou de uma lesão e foi dos mais perigosos. É um jogador que adoro.Gosto muito do que fez nas últimas épocas. Foi excelente. É um bom treinador e com ideias.Não. Eles são uma boa equipa e seria sempre um jogo difícil, tal como aconteceu.Sofremos golos simples. Tivemos jogos difíceis e, hoje, com algumas mudanças, precisámos de tempo para nos adaptar. Sobre lesionados, o Gabriel Jesus treinou, veremos se estará pronto no fim-de-semana...