Arteta perde a paciência com jogadores que recusam a vacina: «Será a equipa a pagar o preço»

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, perdeu as estribeiras com os jogadores do plantel que não seguem as recomendações do clube no sentido de serem vacinados contra a covid-19. Granit Xhaka, médio suíço de 28 anos, contraiu o vírus quando se encontrava ao serviço da seleção e agora vai ter de ficar na Suíça, em quarentena.





"Os jogadores vão ser limitados em certos aspetos se não tomarem a vacina porque não podemos continuar a expor-nos ao vírus. Se eles viajam e socializam em determinados locais, têm de ser vacinados! O risco aumenta muito e nós não queremos isso porque será a equipa a pagar o preço", atirou o treinador espanhol."Estamos a tentar explicar os motivos por que entendemos ser a coisa certa a fazer e a assegurar que toda a gente entende os factos. Alguns jogadores não querem ser vacinados, talvez seja uma questão de saúde, de crença ou da forma como foram educados. Mas nós queremos o melhor para o clube ao tentar minimizar o risco de qualquer jogador contrair o vírus e depois contaminar os restantes", prosseguiu o treinador, que foi um dos primeiros na Premier League a contrair a covid-19.Depois, Arteta falou do caso de Xhaka em particular. "Vai ter de ficar no seu país até sábado e assim que receba o ok para viajar, juntar-se-á a nós."