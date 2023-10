Arteta quer mudança de regras: mais inscritos ou... 10 substituições por jogo

Mikel Arteta continua a ver as lesões acumularem-se no seu Arsenal. Esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Sheffield United, o técnico espanhol confirmou que terá de encarar esse jogo sem Gabriel Jesus e Thomas Partey, o que o levou a deixar duas sugestões aos responsáveis do futebol inglês e internacional. Tudo por causa do elevado número de jogos a que os jogadores do futebol atual são submetidos, o que leva ao acumular de problemas físicos e/ou a diminuição da qualidade do jogo em cima. Entre as sugestões, Arteta fala em aumentar o número de inscritos (atualmente em 25), mas há outra... que promete dar que falar."Se temos mais jogos, mais competição e a exigência física é alta - ao jogar mais minutos -, temos de fazer isso [aumentar o número de inscritos] ou, em vez de cinco substituições, passarmos a ter dez. As cinco substituições já são algo normal, mas foi uma grande luta passar de três para cinco. Não consigo imaginar o futebol nas condições atuais depois do ano passado e do Mundial sem as cinco substituições. Teria sido muito difícil. Se o calendário for ampliado, de certeza que temos de pensar numa forma em não perder qualidade. A única forma de garantir isso passa por ter os jogadores disponíveis e opções para escolher. Temos de ter todos. As leis vão mudar e provavelmente a nossa capacidade para fazer coisas durante os jogos também. Temos de adaptar-nos", considerou o técnico.