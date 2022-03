Ingleses dizem que Arteta quer 'repescar' ex-craque do Arsenal mas há alternativa no Benfica

O Arsenal está a realizar uma boa temporada, e o sonho de regressar à Liga dos Campeões cinco anos depois já faz com que os gunners olhem para o mercado de verão. Segundo o 'The Sun', Arteta quer contar com um reforço de peso que já passou pelo clube e que em 2016 foi vendido... por 5 milhões de euros.Trata-se de Serge Gnabry. O extremo alemão tem contrato com o Bayern até junho de 2023 e um valor de mercado de 70 milhões de euros, que ronda aquilo que, segundo a mesma fonte, o Arsenal estaria disposto a pagar para o trazer de volta - 75 M€.Gnabry, recorde-se, sempre confessou ter um carinho especial pelo Arsenal, assumindo que é mais um a apoiar a formação londrina do lado de fora.A mesma publicação refere ainda dois nomes conhecidos do futebol português que também estarão na lista dos gunners: Darwin, avançado do Benfica, e Rúben Neves, ex-médio do FC Porto que atualmente representa o Wolverhampton.O Arsenal ocupa neste momento o 4.º lugar da Premier League, com um ponto de vantagem em relação ao 5.º classificado, o Manchester United, mas com menos três partidas disputadas.