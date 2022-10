Arteta rendido a Fábio Vieira: «É uma verdadeira ameaça»

Os jogadores do Bodo/Glimt não se vão esquecer de Fábio Vieira tão cedo. O médio português contratado ao FC Porto já se mostra no Arsenal e revelou-se decisivo na vitória por 3-0 dos gunners no jogo da fase de grupos da Liga Europa disputado no Emirates. Quem se mostra absolutamente rendido ao jogador é Mikel Arteta."Se devemos estar entusiasmados com o Fábio Vieira? Sim, viram a qualidade dele. Cada vez que está perto da área, é uma verdadeira ameaça. É um jogador muito inteligente e corajoso. Na defesa, ele ainda precisa de fazer mais, entender mais, porque a organização é fundamental quando se joga contra boas equipas na posse de bola", afirmou o treinador do Arsenal após a noite de sonho de Fábio Vieira.