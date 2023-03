Arteta: «Sporting? Vai ser um jogo muito difícil, tem um treinador com ideias muito boas»

Mikel Arteta não podia estar mais satisfeito após o triunfo do Arsenal frente ao Fulham de Marco Silva (3-0). Em declarações no final da partida para a Premier League, o treinador espanhol dos gunners elogiou o técnico luso dos cottagers, o sistema que utiliza na equipa e os seus jogadores.





”Sporting vai ser um jogo muito difícil, com um treinador com ideias muito boas ”



"Foi um jogo muito difícil, principalmente vindo de uma semana em que tivemos três jogos, com uma viagem a Portugal e regresso. Com tão pouca recuperação, a equipa esteve incrível em termos de entendimento, de precisão, de ritmo, de eficácia nas áreas. Estou muito contente porque é um adversário muito difícil, com o treinador muito, muito bom e num estádio onde não perde muitos jogos. Por isso, quero dar os parabéns à equipa hoje", começou por dizer, antes de elogiar Marco Silva: "Marco Silva? Muito bom, um dos melhores sistemas que já vi, sobretudo a nível defensivo. A forma como o trabalha, muito ordenados, muito competitivos... gosto muito da equipa dele."Já o Sporting é o próximo adversário que se segue para o Arsenal. E depois de ter elogiado Marco Silva, Arteta sublinhou também a qualidade de Rúben Amorim e da sua equipa. "Sporting? Vai ser um jogo muito difícil. Uma vez mais, um treinador com ideias muito boas, com uma organização muito boa. Depois do primeiro jogo, aprendemos coisas, estou bem certo disso. Estaremos preparados para tentar ganhar", terminou.