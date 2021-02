Arteta: «Temos uma final com o Benfica na quinta-feira. Só temos tempo para dormir e comer»

O Arsenal perdeu em casa este domingo com o Manchester City, por 1-0, na 25.ª jornada da Premier League, mas não tem muito tempo para pensar sobre a derrota. Mikel Arteta, treinador dos Gunners, diz que o calendário não dá tréguas porque na quinta-feira tem já uma "final" frente ao Benfica, em Atenas.





"Temos uma final na quinta-feira porque queremos muito continuar na Liga Europa. Só temos tempo para dormir e comer, não teremos tempo para treinar e depois viajamos para a Grécia", afirmou o espanhol, em declarações à Sky Sports, no final do encontro com os citizens.Arteta considera que a derrota frente à formação de Pep Guardiola deveu-se ao golo madrugador sofrido e ao facto de, tal como frente ao Benfica, o Arsenal ter tido problemas na finalização."Aquele golo colocou-nos numa situação difícil. Foi complicado. O City sente-se muito confortável com o esquema e os jogadores que usa, principalmente a vencer. A equipa reagiu muito bem, esteve por cima e criou ocasiões para marcar, mas faltou-nos qualidade para concretizar", reconhece.