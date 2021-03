Aubameyang chegou atrasado para o dérbi e Arteta 'atirou-o' para o banco

A ausência de Pierre-Emerick Aubameyang da equipa titular do Arsenal para o dérbi com o Tottenham deu bastante que falar, com Mikel Arteta a justificá-la antes do apito inicial por motivos de ordem disciplinar. Ora, segundo o 'The Athletic', o castigo aplicado pelo técnico espanhol deveu-se ao facto de o avançado gabonês ter chegado atrasado esta tarde para se apresentar a jogo no Emirates.





"Estava previsto ser titular, mas tivemos uma questão disciplinar. Temos uma linha definida e agora seguimos em frente. Vamos manter a questão a nível interno", disse o espanhol, que segundo o referido portal tomou esta decisão essencialmente devido ao facto de este ser um comportamento recorrente no dianteiro, que é um dos capitães de equipa.