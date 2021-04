Aubameyang contraiu malária quando esteve ao serviço da seleção do Gabão

Pierre-Emerick Aubameyang revelou nas redes sociais que contraiu malária quando esteve ao serviço da seleção do Gabão, tendo por isso sido hospitalizado esta semana.





"Olá a todos, obrigado pelas vossas mensagens e telefonemas. Infelizmente contraí malária quando estava ao serviço da seleção no Gabão há algumas semanas. Passei uns dias no hospital esta semana, mas sinto-me melhor a cada dia que passa, graças aos fantásticos médicos que detetaram e trataram o vírus de forma tão rápida", escreveu o jogador do Arsenal, no Instagram."Realmente não me sentia bem nas últimas duas semanas, mas vou voltar muito em breve mais forte do que nunca. Agora vou ver os rapazes, vai ser um grande jogo para nós. Vamos Arsenal", acrescentou, referindo-se à, na Liga Europa.