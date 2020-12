Bendtner confessa ter insultado Wenger para forçar saída do Arsenal

O dinamarquês Nicklas Bendtner confessou, em entrevista à 'FourFourTwo', que chegou a insultar Arsène Wenger para forçar sua saída do Arsenal. O ex-futebolista do Arsenal recordou que no verão de 2013 fez de tudo para deixar o clube londrino até confrontar o treinador, que não se deixou ir na conversa.





"Respeitávamos e divertíamo-nos juntos, éramos honestos um com o outro. Mas naquela altura (no verão de 2013), eu queria sair do Arsenal e o Crystal Palace tinha-me feito uma boa oferta. O acordo não deu em nada, porque o Arsenal não encontrou substituto", conta."Wenger ligou-me e disse, 'desculpa, mas não podes ir'. Foi um duro golpe, porque tinha esperado a semana toda para ir embora. Insultei-o, chamei-o de 'merdas' para o forcar a vender-me, mas não funcionou", recorda Bendtner."Aquilo mostrou-me o seu carácter, explicou-me que era o melhor para o clube. Foi difícil discutir com ele", sublinha o dinamarquês.