Bilhetes para último jogo da época do Arsenal chegam aos 60 mil euros no mercado negro

Há adeptos do Arsenal que estão dispostos a pagar 60 mil euros por um bilhete no mercado negro para assistir ao último jogo dos gunners na Premier League esta época, frente ao Wolverhampton. A equipa de Mikel Arteta está cada vez mais próxima do título - o último foi ganho em 2003/2004, com os invencíveis de Wenger - e agora os adeptos procuram formas de assistir ao momento ao vivo no Emirates, mesmo sabendo que a festa até pode acontecer antes.O clube londrino disponibilizou os bilhetes para sócios na última terça-feira e, em poucos segundos, foram todos comprados. Os jornais ingleses reportam que têm sido usados 'bots' - uma espécie de comprador virtual - para garantir as entradas assim que elas são disponibilizadas. O Arsenal comentou a situação, que decorre desde o início da temporada."Estamos cientes de que alguns de nossos sócios têm dificuldades em comprar ingressos devido aos níveis de procura sem precedentes e sabemos que, em alguns casos, os bilhetes foram adquiridos por meio de tráfego de 'bots' e anunciantes. Vamos continuar a combater a venda ilegal de bilhetes, os 'bots' e os anunciantes", pode ler-se no comunicado publicado no site.Esta quinta-feira surgiram bilhetes em portais de revenda com valores a chegar às 53 mil libras (cerca de 60 mil euros). Os bilhetes mais caros à venda no site do Arsenal chegam às 75,5 libras (cerca de 85 euros).Os gunners estão com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City, a 10 jornadas até ao final da temporada.