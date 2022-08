'Bomba' no Arsenal: polícia investiga possível envolvimento de craque com máfia albanesa

As autoridades britânicas estão a investigar uma alegada conspiração a envolver Granit Xhaka, jogador suíço do Arsenal que tem ascendência albanesa, num eventual esquema de apostas com ligações à máfia da Albânia.Segundo o 'Daily Mail', em causa está um jogo da época passada do Arsenal com o Leeds e um cartão amarelo que o jogador viu nos últimos 10 minutos do encontro.A 'National Crime Agency', que investiga o crime organizado no Reino Unido, estranhou os elevados padrões de apostas no jogo que o Arsenal venceu por 4-1, sobretudo um volume de apostas, a rondar as 52 mil libras (cerca de 61,7 mil euros), em como Xhaka seria admoestado com um cartão amarelo nos últimos 10 minutos do jogo.E a realidade é que o médio, de 29 anos, foi mesmo punido pelo árbitro Andre Marriner ao minuto 86 por demorar na marcação de um livre, numa fase em que o Arsenal já vencia por uns confortáveis 4-1 e tinha o jogo sob controlo.O jornal adianta ainda que os investigadores descobriram provas de que foram também apostadas elevadas somas em criptomoedas - mercado que não é regulado no Reino Unido -, com atividade sediada na Albânia.As autoridades britânicas procuram também ligações do sucedido a Alban Jusufi, um avançado sueco-albanês que foi suspenso por cinco anos pelos tribunais da Suécia em 2017, depois de ter subornado um guarda-redes, no âmbito de um esquema de apostas.