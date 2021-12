Brasileiro do Arsenal foi atacado com taco de basebol e respondeu ao agressor: veja as imagens

O 'Daily Mail' mostrou esta terça-feira imagens assustadoras de um ataque com um taco de basebol de que foi alvo o médio brasileiro Gabriel, numa tentativa de assalto que só não foi bem sucedida perante a resistência apresentada pelo jogador canarinho. Na mira dos meliantes, entretanto já detidos e condenados, estava o Mercedes do médio, avaliado em mais de 50 mil euros, mas também o seu telemóvel e um relógio.A situação ocorreu ao final de uma noite de agosto, na qual Gabriel e um amigo acabaram perseguidos até à casa do primeiro, altura na qual os dois assaltantes os surpreenderam, um deles (Abderaham Muse) com o tal taco de basebol. Munido dessa 'arma', Muse tentou intimidar o jogador, ainda o tentou atingir, mas Gabriel respondeu e conseguiu mesmo fazer com que este acabasse por fugir de mãos a abanar. Para trás deixaria, ainda assim, algo que ajudaria a identificá-lo: um chapéu, do qual as autoridades conseguiram retirar uma amostra de ADN que serviu para chegar à sua identidade.Já presente a tribunal, Muse foi condenado a cinco anos de prisão no mês passado, naquele que é apenas mais um episódio da sua longa relação com as autoridades, apesar de ter apenas 26 anos. Em 2009 já tinha sido apanhado na posse de uma arma proibida e no dia deste ataque estava em liberdade condicional, na sequência de uma sentença de 56 meses por posse de heroína com intenção de venda.