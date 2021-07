Bukayo Saka envia carta emotiva a adepto do Arsenal

Steve Byrne, um motorista inglês de 55 anos, decidiu escrever uma carta de força e coragem a Bukayo Saka, logo depois de o avançado do Arsenal falhar o penálti decisivo na final do Europeu 2020.

"Disse-lhe que ele ia levantar-se e voar e que me inspirava nele. Disse que éramos a família do Arsenal e que olhamos uns pelos outros. Também brinquei com ele, de que deveria convencer o Jack Grealish a assinar pelo Arsenal", contou Byrne, ao ‘Daily Mail’, acrescentando: "Escrevi uma citação do general americano George S. Patton, que disse que ‘o sucesso é medido no quão alto consegues saltar depois de atingir o fundo’ e depois acrescentei: ‘vais saltar, então prepara-te para voar’. A carta foi escrita antes das notícias sobre o racismo sofrido pelo futebolista. Tenho um filho da mesma idade e podia ser ele. Não queria que pensasse que foi ele que arruinou o país."

A verdade é que Byrne nunca pensou que Saka lesse a carta... nem tampouco que respondesse. Imagine-se a cara do motorista quando se deparou com um envelope no tapete da sua casa. "Querido Steve, muito obrigado por ter tirado um tempo para escrever-me e enviar-me uma mensagem amável e encorajadora. Significa muito para mim. Sim, nós fomos a família do Arsenal e estou honrado por fazer parte dela. Vou levar comigo, diariamente, as palavras desta carta: ‘prepara-te para voar…’. Muito obrigado. E vou ter uma palavrinha com o Jack [Grealish] em seu nome", escreveu Bukayo Saka, de 19 anos.