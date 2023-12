Bukayo Saka pede desculpa a Tsimikas após grave lesão do grego: «Não foi propositado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de considerar o lance como algo normal , uma disputa de jogo, o inglês Bukayo Saka pediu desculpas ao grego Konstantinos Tsimikas por ter estado envolvido na jogada que provocou uma lesão grave na clavícula ao jogador do Liverpool."Ouvi que ele teve de ir para o hospital... Obviamente que quero pedir-lhe desculpa, não foi de propósito, claro! Para mim foi lance 50-50, fui ombro a ombro com ele. Não vi no momento, mas ele deve ter caído mal. Nem o vi a ir contra o Jurgen Klopp. Estava focado em correr para diante, porque entendi que não era falta. É essa a minha opinião", disse o inglês, citado pelo Football.London.