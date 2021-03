Carrasco de José Mourinho na Liga Europa apontado ao Arsenal

Mislav Orsic apontou três golos pelo Dínamo Zagreb e afastou o Tottenham de José Mourinho nos 'oitavos' da Liga Europa. Agora, em Inglaterra diz-se que o avançado croata pode rumar à Premier League para assinar pelo Arsenal.





De acordo com o 'The Times', Orsic é um dos principais alvos do técnico Mikel Arteta, que aprecia as qualidades do jogador de 28 anos para reforçar o ataque dos gunners.Avaliado em 7,5 milhões de euros, segundo o 'Transfermarkt', Orsic, que tem contrato com o Dínamo Zagreb até 2025, poderá ser um alvo acessível aos cofres do emblema londrino.