Cédric e a derrota frente ao Tottenham: «Ambiente no balneário foi de desilusão»

Cédric reconheceu que o ambiente entre os jogadores do Arsenal foi de deceção após a derrota com o Tottenham. "Acho que jogámos bem e demos o nosso melhor, por isso foi difícil de aceitar. Toda a equipa teve a mesma sensação. O ambiente no balneário foi de desilusão mas temos de estar prontos de imediato para o próximo jogo", referiu à Sky Sports.





Depois de algumas temporadas ao serviço do Southampton, Cédric chegou aos gunners em janeiro, mas uma lesão num joelho fez com que a estreia demorasse."Foi um período difícil. Mudas-te, queres ajudar a equipa e estar a 100 por cento. Claro que esperava jogar mais cedo, mas o apoio dos meus colegas foi ótimo. Falavam comigo todos os dias e isso foi muito positivo. As lesões fazem parte do futebol. Às vezes as coisas acontecem por uma razão. Agora sinto-me ótimo, estou a dar o meu melhor e estou pronto para ajudar a equipa", garantiu.O lateral deixou ainda elogios ao técnico Mikel Arteta. "Tem sido fantástico. Tem dado ao clube e aos jogadores a energia que precisávamos. Tem sido muito, muito positivo com todos os jogadores e acho que todos estão a melhorar e a trabalhar mais. Aprendi muito em duas ou três semanas de treino. Imediatamente depois de ter integrado o treino completo em campo [depois de ter regressado de lesão], comentei com os meus amigos que estava a crescer e a aprender muito", continuou.Formado no Sporting, Cédric chegou ao futebol inglês em 2015 para representar o Southampton, tendo na época 2018/2019 sido emprestado ao Inter de Milão. De seguida voltou aos saints, onde jogou até ao final do último ano.