Cédric e o jogo com o Benfica: «Estamos a preparar-nos para conquistar a vitória»

Cédric Soares assegura que o Arsenal conhece bem as qualidades da equipa do Benfica, mas que os gunners estão preparados para passar a eliminatória da Liga Europa diante dos encarnados.





"Vai ser um jogo diferente, não é? Será uma eliminatória disputada fora dos estádios habituais, mas tenho a certeza que vamos defrontar uma equipa forte. Temos consciência da qualidade que o Benfica possui e vamo-nos preparar o melhor que pudermos para que possamos conquistar a vitória", assegurou o defesa, de 29 anos, em declarações ao site da UEFA.Cédric recorda os encontros frente ao Benfica, quando vestia a camisola do Sporting. "Sempre foram grandes jogos. Ao longo da minha formação vivi essa rivalidade, tal como depois, pelos seniores. Lembro-me de alguns jogos, houve um em Alvalade em que o Montero marcou de cabeça. Foi um jogo especial durante o período em que Leonardo Jardim era o treinador. Contudo, todos os jogos com o Benfica acabam por ser bastante competitivos, são sempre muito disputados. É um clássico!"O português lembra que vai reencontrar alguns amigos e companheiros de Seleção. "Considero-os meus amigos. Jogámos muitos jogos juntos pela Seleção e mantive contacto com alguns deles. Também me lembro muito bem do Jardel. Acho que também defrontei o Samaris. Estou bastante familiarizado com a equipa do Benfica. É especial porque é um jogo contra um clube português, frente a jogadores que conheço e até com quem partilhei o balneário. Mas essa é a verdadeira beleza do futebol e penso que é um aspeto positivo. Quando estamos a jogar uns contra os outros somos rivais, mas assim que o jogo acaba voltamos a ser amigos."Cédric recorda também que o Benfica "é um clube especial" para David Luiz, defesa brasileiro dos gunners que passou pela Luz. "Por vezes falamos sobre o campeonato português, como aconteceu recentemente no jogo entre Benfica e Sporting. Ele também é amigo do Rúben Amorim, com quem me dou muito bem. Mas tenho certeza que, quando o David entrar em campo, dará tudo o que tem para que possamos vencer. Acima de tudo é um excelente jogador e profissional e é uma honra ser seu companheiro de equipa."