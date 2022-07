Cédric elogia Fábio Vieira: «É um jogador muito inteligente»

Cédric Soares deixou elogios a Fábio Vieira, que se mudou este verão para o Arsenal. O internacional português disse tratar-se de um jogador "inteligente" e perspetivou um futuro risonho ao antigo médio do FC Porto."Fábio Vieira tem uma mentalidade semelhante à minha, o que é ótimo de se ver. Estou a ajudá-lo a instalar-se. É um jogador muito inteligente, pelo que vi em Portugal. Nunca joguei com ele, mas pelo que vi, analisando jogos e vendo as suas atuações, teve uma época realmente boa. Tem uma qualidade fantástica", começou por dizer à 'ESPN'."É um jogador técnico com qualidade e habilidade. Tem também muita visão para o último passe. Esta qualidade que se procura muito nos jogadores, penso que Fábio tem-na. Tenho a certeza que ele se vai adaptar rapidamente, é inteligente", acrescentou, mostrando-se confiante de que o jogador, de 22 anos, vai adaptar-se rapidamente à liga inglesa."Quando não se é fisicamente o mais forte, é preciso ser inteligente na Premier League. Estou certo de que se adaptará muito bem à Premier League, não tenho dúvidas. [A fisicalidade do futebol inglês] é uma grande mudança, mas eu pessoalmente, adaptei-me bastante bem e não sou o mais alto. Com o Fábio, antes de mais, ele tem uma grande coragem para jogar. Essa, para mim, é uma qualidade. Em segundo lugar, vejo-o como um jogador muito inteligente", frisou o defesa português."Claro que Fábio Vieira é ainda muito jovem, por isso tenho a certeza de que crescerá em anos na Premier League. O que é intenso para ele é talvez o ritmo da Premier League seja muito mais rápido do que o ritmo da Liga em Portugal. Isto é algo que ele terá tempo para se adaptar, mas não se pode mudar", disse ainda, olhando aos objetivos para este época."Penso que um clube como o Arsenal quer lutar [pelos quatro primeiros lugares] e neste momento, o grupo é mais experiente, o projeto é muito claro e a ideia do treinador também. Penso que devíamos ter este objetivo", enalteceu o lateral, que confessou estar a viver um sonho em Londres."O Arsenal foi sempre o meu clube de sonho desde que comecei a jogar em Southampton. Sempre tive o objetivo de me mudar para o Arsenal e isto não mudou. Estar envolvido num clube grande como este, com o projeto que temos e os objetivos pelos quais a equipa está a lutar, quero estar aqui. Sinto-me muito mais estabelecido. Sinto que ganhei o meu espaço dentro do grupo e quero continuar a crescer", assumiu.