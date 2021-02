Cédric Soares e o jogo "especial" com o Benfica: «Não há desculpas»

Cédric Soares admitiu esta quarta-feira que defrontar o Benfica na Liga Europa será "um jogo especial" e só tem pena que o encontro não seja em Lisboa. O defesa do Arsenal falou também da possibilidade de defrontar Rafa e disse que não deu informações ao treinador sobre a equipa dos encarnados. Mas Arteta disse o contrário...





"Jogar como latera-esquerdo é diferente de jogar como lateral-direirto, apesar de já o ter feito no Southampton.""Já partilhámos o balneário da Seleção, é um colega. Se jogarmos, terei de estar ao melhor nível e concentrado para o parar. É um jogador de grande qualidade, que tem sido importante.""É um jogo especial, por ser com uma equipa portuguesa. Preferia que fosse em Lisboa, cidade que me diz muito. Mas o estádio [de Roma] tem condições excelentes e não há desculpas, nem para nós, nem para o Benfica.""Não é necessário. O treinador passou-nos o máximo de informação possível.""É irrelevante, a qualidade está lá. Em alguns momentos as coisas não correm bem, mas o trabalho está a ser realizado. Eles têm vindo a crescer, tal como nós, e vai ser um jogo competitivo."