Chegou como 'senhor 80 milhões' e sai a custo zero: ascensão e queda de um craque no Arsenal

Nicolas Pépé chegou há três temporadas ao Arsenal proveniente do Lille, por 80 milhões de euros, protagonizando uma das contratações mais caras da Premier League. Mas nunca conseguiu afirmar-se no Emirates Stadium e agora sai a custo zero, rumo à Turquia.





De facto, o costamarfinense, que se prepara para assinar com o Trabzonspor, entrou no Arsenal pela porta principal, mas agora sai pelas traseiras. Na época passada foi emprestado ao Nice, regressou este verão mas Mikel Arteta não quer contar com ele, apesar de ainda ter mais um ano de contrato.O mercado fechou, incluindo o da Arábia Saudita, e Pépé teve de olhar para outras paragens. A Turquia foi a solução encontrada, depois de rescindir contrato com o Arsenal e assim sair a custo zero.Depois de três épocas dececionantes, o 'senhor 80 milhões' deixa os gunners à procura de um novo começo, agora com um valor de mercado de 'apenas' 18 milhões.