Comitiva do Arsenal chega a... meia hora da conferência de imprensa

Nota para a agenda do Arsenal, que tal como o Sporting terá um dia preenchido: o plantel comandado por Mikel Arteta realiza o último treino antes da visita a Alvalade ainda em Londres, na sua academia e com arranque às 11h00. O plantel almoçará no local e só ao início da tarde partirá rumo a Lisboa, tendo chegada marcada via Stansted (um dos quatro aeroportos da capital de Inglaterra), para as 18h15.

Meia-hora depois, no Auditório Artur Agostinho, o treinador dos gunners e um jogador ainda por conhecer farão o lançamento da jornada europeia, que tem apito inicial marcado para as 17h45 do dia seguinte. A ida jogar-se-á a 16, no imponente Emirates.