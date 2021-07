Covid-19: Arsenal tem "um pequeno número" de casos e cancela digressão aos Estados Unidos

O Arsenal, afetado por "um pequeno número" de casos de infeção pelo novo coronavírus, informou hoje que não irá em digressão aos Estados Unidos, onde deveria participar na Florida Cup.

"Esta difícil decisão foi motivada pela necessidade de garantir a saúde e o bem-estar dos nossos jogadores e do nosso 'staff'", justificou o clube inglês, acrescentando que as pessoas infetadas estão assintomáticas e em isolamento.

Os gunners, que deveriam no fim de semana defrontar o Inter Milão, na abertura da Florida Cup, não revelaram se os casos afetam os jogadores do plantel, do qual fazem parte Nuno Tavares, que esteve infetado em janeiro, e Cédric Soares.

Na Florida Cup, competem os também ingleses do Everton e os colombianos do Millonarios, que se devem defrontar na outra meia-final, em jogo agendado para Estádio Camping, em Orlando.