David Luiz: «Dói sempre eliminar o Benfica»

David Luiz mostrou-se feliz pelo triunfo do Arsenal diante do Benfica (3-2) que permite à equipa inglesa seguir em frente na Liga Europa. "Esperávamos um jogo difícil contra uma equipa muito forte, de um grande treinador, grandes jogadores. Um jogo de alto nível em que as duas equipas procuraram ganhar. Criámos mais. Foram nos nossos erros que eles conseguiram fazer os golos. Tivemos a cabeça tranquila e maturidade", começou por referir o defesa-central brasileiro, aos microfonesa da SIC.





"Se eliminar o Benfica dói? Dói sempre. Tenho acompanhado a época do Benfica, que nos acustumou a lutar por todas as provas. Não estão no melhor momento mas acredito no clube, no treinador, nos jogadores e adeptos. É um clube especial para mim", acrescentou o antigo jogador das águias.Sobre a época do Arsenal, David Luiz considera que a Liga Europa pode ajudar a melhorar. "É sempre importante continuar nas provas. Não estamos no nosso melhor ano. Os grandes jogadores e grandes clubes têm de estar dispostos a aprender em todas as situações", analisou.