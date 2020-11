David Luiz e Ceballos à pancada no treino do Arsenal: espanhol saiu a sangrar do nariz

A imprensa inglesa revela esta quinta-feira que David Luiz e Dani Ceballos andaram à pancada no treino do Arsenal.





O defesa brasileiro terá atingido o espanhol no nariz, atirando-o de imediato ao chão, ensanguentado. Tudo terá acontecido num jogo-treino que teve lugar na semana passada.Conta o 'The Athletic' que Ceballos levantou-se de imediato, determinado a dar resposta, e que ambos foram separados pelos companheiros de equipa e pelos membros do staff. Logo depois foram enviados para casa.Uns dias mais tarde os dois pediram desculpas ao resto da equipa. O treinador Mikel Arteta pediu-lhes que acabassem com o ambiente pesado que a situação criou no balneário dos gunners.