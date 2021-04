David Luiz obrigado a parar durante várias semanas

David Luiz pode não estar em condições de ajudar o Arsenal até ao final da época. O antigo central do Benfica, de 33 anos, debate-se com um problema na cartilagem de um joelho e, segundo o clube londrino, vai ser obrigado a parar durante algumas semanas.





Tudo indica que o central brasileiro vá realizar um tratamento conservador, por forma a evitar o recurso a uma intervenção cirúrgica. Caso este método não se revele eficaz para debelar a lesão, David Luiz será obrigado a ir ‘à faca’. O que implica isso? Um período de restabelecimento mais alargado.

Mikel Arteta, treinador dos gunners, opta pela prudência quando instado a pronunciar-se sobre o dossiê clínico do internacional canarinho. “Ainda não sabemos ao certo. Se optarmos por um tratamento mais conservador, serão necessárias algumas semanas. Se nos decidirmos por uma cirurgia, serão precisas mais algumas semanas Vamos avaliar com o departamento médico”, disse o treinador do Arsenal, após a derrota com o Liverpool (pág. 24).