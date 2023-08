David Raya reforça Arsenal

O guarda-redes espanhol David Raya vai jogar no Arsenal até final da temporada, por empréstimo do Brentford, anunciaram hoje os dois clubes da Liga inglesa de futebol nos respetivos sites oficiais.

De acordo com a informação divulgada por ambos os emblemas, o Arsenal garantiu uma opção de compra no final da cedência, sendo que, de acordo com a imprensa britânica, os 'gunners' vão desembolsar 3,5 milhões de euros (ME) pelo empréstimo e poderão adquirir o jogador em definitivo por 31,5 ME.

Antes de trocar de clube, Raya, de 27 anos, renovou contrato com o Brentford por mais duas temporadas.

No Arsenal, em que alinham os portugueses Cédric Soares, Nuno Tavares e Fábio Vieira, o guardião vai ter a concorrência do habitual titular Aaron Ramsdale.