De Ronaldo a Messi e a Mbappé: os craques que Arsène Wenger 'teve na mão' e viu escapar

Arsène Wenger revelou, em declarações à 'BeIn Sports', depois do jogo do PSG com o Barcelona, onde Mbappé fez um hat-trick, que chegou a estar muito perto de contratar o jovem francês a custo zero para o Arsenal.





"Podemos falar de Mbappé, eu estive em sua casa quando ele ainda não tinha decidido renovar com o Monaco. Podia ter vindo para o Arsenal a custo zero. Diria que todos os clubes estão cheios de histórias como estas...", disse o histórico treinador dos gunners.Mas houve outros craques na lista dos 'quase contratados' pelo Arsenal. Depois destas palavras do técnico francês, a Sky Sports recordou outras declarações do ex-treinador dos gunners sobre contratações falhadas. "Quisemos trazer o Cesc Fàbregas, o Piqué e o Messi, mas só o primeiro acabou por vir. Era uma época em que jogavam todos juntos no Barcelona e o Messi estava cómodo lá. Tentámos trazer os três mas não fomos bem sucedidos, sobretudo por culpa dos empresários", sublinhou. "Na vida temos de viver com arrependimentos, com negócios falhados, e um deles foi o Messi."Se Messi tivesse ido para o Arsenal podia ter jogado com Cristiano Ronaldo, que também chegou a estar na agenda do clube inglês. "Estive com a mãe dele e as negociações estavam praticamente acertadas. Mas depois chegou o Manchester United, que tinha o Carlos Queiroz como adjunto. Eles jogaram um jogo contra o Sporting, o Ronaldo brilhou e eles contrataram-no."