Defesa do Arsenal podia ter sido... jardineiro: «Ficava aborrecido a ver futebol»

Ben White tem sido aposta regular de Mikel Arteta na defesa do Arsenal, atual líder da Premier League e adversário do Sporting nos 'oitavos' da Liga Europa. Ainda assim, o internacional inglês poderia ter tido um percurso de vida diferente, como o próprio revelou ao 'The Sun'."Provavelmente estaria a trabalhar com o meu pai, se não fosse jogador de futebol. Ele costumava ser jardineiro", começou por contar o jogador, de 25 anos."Penso que foi por isso que nunca tive pressão sobre mim enquanto crescia, porque teria ficado muito feliz com isso. Fui para o futebol, mas não teria havido qualquer problema em fazer o que o meu pai fazia", acrescentou Ben White, revelando mesmo que se aborrecia a ver futebol quando era mais novo."De qualquer forma, nunca costumava ver muito futebol. Se estivesse a dar, quando era criança, ficava aborrecido após cinco minutos e ia jogar para a rua. Não via muito, preferia praticá-lo", admitiu.Algo que se mantém, visto que atualmente o defesa também não tem por hábito assistir a jogos de futebol. "Mesmo agora, realmente não vejo futebol. Vejo os meus próprios vídeos e filmagens para me ajudar a evoluir, mas não veria um jogo apenas por diversão", afirmou. No entanto, quando entra dentro das quatro linhas o foco é total."Estou obcecado em ser o melhor que posso e em ter sucesso, seria assim em qualquer coisa que fizesse. Quando entro no campo, tudo gira em volta do futebol, foco a 100%. Quando saio, desligo-me dele", assumiu.