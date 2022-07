Diretor técnico do Arsenal: «Às vezes é melhor pagar a um jogador para sair»

Edu, diretor técnico do Arsenal, explicou ao 'The Sun' as saídas de vários jogadores dos gunners nos últimos tempos - nomeadamente Aubameyang e Ozil -, justificando que precisou de terminar os respetivos contratos porque os altos salários estavam a "matar o clube"."Quando um jogador tem 26 anos ou mais, tem um salário alto e não corresponde às expectativas, está a matar-te. No passado, 80 por cento da nossa equipa tinha essas caraterísticas e ninguém queria esses jogadores. Não têm valor de mercado e estão confortáveis num contrato de longa duração a viver em Londres", começou por explicar.E prosseguiu justificando a 'limpeza' no plantel, que contou também com as saídas de Mustafi, Kolasinac ou Sokratis: "Precisávamos de limpar a equipa e se fosse preciso pagar a algum jogador para sair, eu via isso como um investimento. É melhor assim do que tê-los a bloquear a entrada de outros jogadores. Eu sei que é estranho chegar ao pé da direção e dizer: 'Às vezes é melhor pagar a um jogador para sair do que mantê-lo cá'. Percebo que magoe algumas pessoas e que os adeptos achem um grande gasto, mas é preciso eliminar o problema", concluiu.