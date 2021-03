«É cruel»: Odegaard surpreendido com mudança de atitude de David Luiz em campo

Emprestado pelo Real Madrid ao Arsenal, Martin Odegaard confessa que tem aprendido com os jogadores mais velhos que encontrou no clube inglês, sublinhando que há um em especial que lhe criou grande impacto: David Luiz. Em declarações citadas pelo 'Mirror', o jovem norueguês sublinha a mudança de atitude do internacional brasileiro dentro e fora das quatro linhas.





"Quando o vês a treinar todos os dias, percebes que é uma grande pessoa, um grande líder da equipa e é muito importante para nós. É um tipo espetacular, feliz e sorridente, pregando partidas. Mas quando estamos em campo a cara é outra. É isso que mais admiro nele: quando entra em campo muda a sua mentalidade para estar completamente concentrado e ser cruel. Já não é um tipo porreiro", afirma.