Emery 'convidou' Özil a abandonar o Arsenal

Mesut Özil, internacional alemão de 30 anos, pode estar de saída do Arsenal ainda neste mercado de inverno. Os gunners pretendem desfazer-se do médio devido ao elevado salário que este recebe, cerca de 400 mil euros semanais, de modo a conseguirem atacar o mercado.Segundo David Ornstein, jornalista da BBC, Unai Emery, treinador dos ingleses, sugeriu ao próprio jogador que abandonasse o clube, de maneira a assinar por outra equipa de primeira linha."Creio que isso se deve principalmente aos interesses financeiros de um jogador que recebe cerca de 400.000€ por semana, mas também pelas fracas prestações que tem tido quando joga mais regularmente", afirmou o jornalista.Entre lesões e motivos técnicos, Özil já perdeu 9 partidas esta temporada e registou apenas 3 golos e uma assistência no campeonato, números que andam muito longe das suas estatísticas habituais.James Rodríguez, internacional colombiano que representa o Bayern Munique por empréstimo do Real Madrid, tem sido insistentemente apontado ao clube de Londres e, se a saída do jogador alemão se consumar, é provável que o ex-futebolista do FC Porto seja o substituto.