Emile Smith-Rowe renova contrato com o Arsenal

O futebolista inglês Emile Smith-Rowe renovou contrato a "longo prazo" com o Arsenal, informou esta quinta-feira o clube londrino, sem especificar a duração do novo vínculo com o médio.

Formado nos 'gunners', Smith-Rowe, de 20 anos, disputou 33 jogos na equipa do Arsenal na época de 2020/21, e marcou quatro golos, numa temporada em que começou por alinhar nos sub-21 e sub-23 do clube.

De acordo com a comunicação social inglesa, o médio, que tinha contrato até 2023, estará agora ligado até 2026 ao clube.