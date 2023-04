Equipa feminina do Arsenal apanha enorme susto: motor de avião incendeia-se ainda na pista

A equipa feminina do Arsenal passou, este domingo, por um episódio assustador. Quando o avião que transportava as jogadoras de volta a Inglaterra - depois de terem disputado, na Alemanha diante do Wolfsburgo, a 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões - se preparava para levantar voo, um dos motores pegou fogo, adiando a viagem.Segundo o 'Daily Mail', o incêndio começou quando um pássaro entrou pelo motor esquerdo do Boeing 737, algo que causou um enorme estrondo e que, de imediato, deu origem às chamas.Os passageiros foram retirados da aeronave em segurança e as jogadoras do Arsenal, assim como a equipa técnica, passaram a noite na cidade alemã.O encontro, refira-se, terminou com um empate a dois golos. A 2.ª mão disputa-se na próxima segunda-feira.