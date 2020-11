Estrela do Arsenal sofre acidente de viação e apanha valente susto: «Sou um idiota»

A imprensa inglesa relata esta quinta-feira que Joe Willock, jovem jogador do Arsenal, de 21 anos, sofreu um acidente no acesso a uma autoestrada quando seguia ao volante do seu Mercedes G-Wagon, avaliado em 157 mil euros. Tudo aconteceu no último sábado, quando Willock - que escapou ileso - se encaminhava para o treino.





O jogador perdeu o controlo do carro depois de uma curva e acabou enfiar o veículo no meio de uns arbustos. Uma testemunha contou tudo ao 'Daily Mail'."Saí do meu carro e fui até lá, não sabia de quem se tratava. Ele estava a tentar fazer macha-atrás fora da estrada. Um dos pneus traseiros tinha saltado, ele baixou a janela e eu disse-lhe 'não podes fazer macha atrás'. Ele deu um grito", contou a testemunha.E continuou: "'Fizeste a curva um bocadinho depressa demais', disse-lhe eu, ao que ele me respondeu 'eu sei, sou um idiota'. Depois explicou-me que ia para o treino do Arsenal."