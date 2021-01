Ex-jogador do Arsenal condenado a três anos e meio de cadeia por relação sexual com menores

Tyrell Robinson, ex-jogador do Bradford (League Two) que passou pelos escalões de formação do Arsenal, foi condenado a três anos e meio de prisão por ter tido relações sexuais com menores.





Robinson tinha quase 20 anos à data dos factos. O caso envolveu três adolescentes de 14 anos e um seu amigo, Korie Berman, no apartamento do então jogador em agosto de 2018.O futebolista, que depois foi despedido pelo Bradford, sabia a idade das raparigas e terá inclusivamente discutido com o amigo essa quesão.Robinson, agora com 23 anos, admitiu ter tido "relações sexuais com uma menor", ter tirado "fotos indecentes de uma menor" e as ter distribuído.Em causa estão as fotos que Robinson tirou com o telemóvel do amigo com duas das menores embriagadas e completamente nuas.O jogador depois partilhou a imagem com Berman, juntamente com vários emojis de cariz sexual.Berman, que na altura tinha 19 anos e agora tem 22, foi condenado a seis anos de prisão, tendo confessado cinco acusações de atividade sexual com uma menor.