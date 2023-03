Fábio Vieira com discurso ambicioso: «Quero ganhar a Premier League e a Liga Europa»

Fábio Vieira foi o jogador escolhido pelo Arsenal para fazer a antevisão do jogo com o Sporting e mostrou-se esperançado em vencer a Premier League e também a Liga Europa. "Joguei contra o Sporting várias vezes, conheço os jogadores e o treinador. O Sporting tem uma boa equipa que está bem organizada, mas com o trabalho que temos desenvolvido sabemos o que podemos esperar do jogo. Estamos focados e temos de atacar a área do Sporting tanto quanto for possível para marcarmos", afirmou o internacional sub-21 português, que ainda apontou os objetivos dos 'gunners': "Temos de pensar jogo a jogo e manter o foco, mas queremos ganhar a Premier League e Liga Europa. Para o conseguirmos temos de ir passo a passo".Já com 28 jogos contabilizados na presente temporada, o médio reconheceu que não passou por uma fase de adaptação fácil. "Passados alguns meses já me sinto confortável e confiante aqui e posso dizer que gosto de estar cá. Eu cheguei lesionado e depois nunca é fácil para um jogador chegar e adaptar-se a uma cultura diferente. O início foi díficil, mas quero evoluir e estou pronto para ajudar a equipa", garantiu, lembrando que foi obrigado a alterar as suas características: "Tenho melhorado no ginásio. Em Espanha e Portugal o futebol é mais técnico e torna-se mais difícil para os jogadores mais franzinos, tenho de melhorar o meu posicionamento para ganhar o espaço que me permita fazer golos e assistências".A imprensa britânica também desafiou Fábio Vieira a comparar-se a Bernardo Silva e o camisola 21 optou por elogiar o compatriota. "O Bernardo é um jogador extraordinário que jogou no Benfica e somos similares, com características semelhantes. Eu admiro-o muito mas não falámos antes de vir para cá", afirmou Fábio Vieira, que também se mostrou grato a Arteta: "Falou comigo desde o início e disse o que esperava de mim. O técnico ajudou-me muito dentro e fora do campo".